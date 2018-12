Kryptowährungen scheinen allmählich einen Boden gefunden zu haben. So sind alle wichtigen Digitalwährungen am Mittwoch um mehr als 5 Prozent gestiegen. Vor allem IOTA scheint allmählich wieder das Interesse von Krypto-Anlegern zu wecken. Schließlich kletterte die Cyber-Devise in den vergangenen Tagen um mehr als 25 Prozent nach oben. Grund dafür sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...