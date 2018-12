In Nürnberg ist am Mittwochnachmittag ein Mann bei einem Unfall auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Gegen 15:45 Uhr waren Bauarbeiter einer Großbaustelle im Stadtteil Mögeldorf mit Betonarbeiten beschäftigt, als aus noch ungeklärter Ursache eine Betondecke einstürzte, welche das Erdgeschoss zum ersten Obergeschoss abtrennte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zwei Arbeiter, welche sich im Obergeschoss im Bereich der einstürzenden Decke befanden, stürzten einige Meter in die Tiefe und verletzten sich hierbei nicht unerheblich. Die beiden Männer im Alter von 45 und 50 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht und befinden sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand, so die Beamten weiter. Ein im Erdgeschoss befindlicher Bauarbeiter wurde unter den Trümmern der eingestürzten Decke begraben. Er erlitt hierdurch tödliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden, so die Polizei.

Einige vor Ort befindliche Bauarbeiter erlitten einen Schock und wurden durch mehrere alarmierte Notfallseelsorger betreut. Die Langseestraße war an der Unglücksstelle bis circa 17:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, so die Polizei weiter. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Übernahme erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks aufgenommen, so die Beamten.