Mit den geplanten Erweiterungsmaßnahmen an mehreren Standorten trägt Wacker der weltweit hohen Nachfrage nach Siliconkautschuk in Schlüsselbranchen wie der Automobil-, Elektronik- und Medizintechnikindustrie Rechnung. Der Geschäftsbereich Wacker Silicones folgt mit diesen Investitionen seiner Strategie, das Spezialitätenportfolio weiter auszubauen.

Verfügbarkeit und Service verbessern

Durch Kapazitätserweiterungen in den vorgelagerten Produktionsstufen und in der Endfertigung will der Chemiekonzern die Verfügbarkeit und den Service für seine Kunden von Siliconkautschuk in nächster Zeit deutlich verbessern. Bereits im April dieses Jahres hatte der Konzern in Jincheon, Südkorea, eine neue Produktionsstätte für Silicondichtstoffe und wärmeleitfähige Siliconmassen in Betrieb genommen. Angelaufen ist auch die Produktion von raumtemperaturvernetzenden Siliconelastomeren und Flüssigsiliconkautschuken im ...

