Mit dem Geld will das Unternehmen die Fertigung seiner Ultrakondensatoren in Großröhrsdorf ausbauen und die Mitarbeiterzahl bis 2022 verzehnfachen. Sachsens Wirtschaftsminister begrüßte die Investition als Stärkung der Wirtschaft in Ostsachsen.Die Skeleton Technologies Group will weitere 25 Millionen Euro in Sachsen investieren. Dies gab der Landeswirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nach einem Besuch bei dem Investor im estnischen Tallinn bekannt. Mit dem Geld soll die Fertigung der Ultrakondensatortechnologie für Elektromobilität und Netzstabilität am Standort Großröhrsdorf ausgebaut werden. ...

