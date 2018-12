Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit starken Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex rutschte in der Eröffnung um fast 140 Punkte ab und fiel zeitweise unter die 8'400er-Marke. Das Jahrestief vom Juni ist damit bedrohlich nahe gerückt. Händler erklären sich die schlechte Stimmung am Markt mit den Entscheiden der US-Notenbank vom Vorabend.

Das Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet das vierte Mal im laufenden Jahr erhöht. Für 2019 wurden zwei weitere Erhöhungen angedeutet. Viele Investoren hatten angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur hingegen auf nur eine Zinserhöhung im 2019 gesetzt - und wurden damit auf dem falschen Fuss erwischt. In der Folge ging es ...

