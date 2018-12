FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.12.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4000 (8300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3600 (4000) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES NATIONAL GRID TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 750 PENCE - CITIGROUP CUTS ASHMORE GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - CITIGROUP CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 900 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED -1.46% TO 6667 (CLOSE: 6765.94) POINTS BY IG - INVESTEC CUTS DEBENHAMS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5 (16) PENCE - JPMORGAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4700 (5240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 192 (183) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CYBG PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 3000 (3800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 510 (520) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 600 (570) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 610 (550) PENCE - 'UNDERPERFORM'



