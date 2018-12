Paris - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag auch die europäischen Börsen belastet. Sie folgten damit der schwachen Kursentwicklung an der Wall Street und an den asiatischen Handelsplätzen. Die vierte US-Zinserhöhung im laufenden Jahr sei keine Überraschung gewesen, doch mit dem Ausblick auf 2019 ignoriere die Fed die Hinweise auf eine mögliche Rezession, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

Der EuroStoxx50 rutschte kurz nach Handelsbeginn erstmals seit rund zwei Jahren unter die Marke von 3000 Punkten. Zuletzt notierte der Eurozonen-Leitindex mit einem Minus von 1,32 Prozent auf 3011,20 Punkte aber immerhin wieder knapp über der runden Marke. Der französische Cac 40 konnte bei 4702,22 Punkten sein Minus ebenfalls eindämmen auf noch 1,57 Prozent. Für den britischen FTSE 100 ging ...

