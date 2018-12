Die Polizei geht offenbar dem Verdacht nach, dass der Stuttgarter Flughafen zweimal für einen Anschlag ausgespäht wurde. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Vergangene Woche und am Mittwoch seien demnach arabisch aussehende junge Männer von einer Überwachungskamera gefilmt worden, die sich an der Sicherheitsschleuse aufhielten, ohne einen Flug antreten zu wollen und ohne Reisegepäck. Die Bundespolizei habe deshalb am Mittwochabend die Spezialeinheit BFE+ am Flughafen eingesetzt, um einem Anschlag vorzubeugen, hieß es.