Der GBP/USD kann seine Tagesgewinne aufrecht erhalten, doch es scheint als ob ein Kursanstieg über 1,2700 schwierig ist. Trotz der nicht so dovish FOMC Statement/Wirtschaftsprojektionen steht der US-Dollar weiterhin unter Verkaufsdruck, was das Paar am Donnerstag unterstützt. Das britische Pfund erhielt eine zusätzliche Unterstützung von den überraschend ...

