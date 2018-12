Der AUD/USD konnte vom 7-Wochentief um 65 Pips steigen und so findet der Handel aktuell am oberen Ende der Tagesrange um 0,7150 statt. Der Abprall des Paares von der 0,7200 geriet ins Stocken und die 0,7180 bot eine Unterstützung, während der US-Dollar unter starkem Verkaufsdruck steht, so dass der Dollarindex sein Mehrwochentief unter 96,00 erreichte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...