Metro China hat seinen Einflussbereich auf die Provinz Gansu im Nordwesten Chinas ausgeweitet. Die Eröffnung eines neuen Marktes in der Provinzhauptstadt Lanzhou markierte den ersten Schritt des Unternehmens in die Region und ist die 95. Filiale im landesweiten Netzwerk in China. Foto © Metro China Als erster internationaler Handelskonzern, der sich in der Provinzhauptstadt Lanzhou...

