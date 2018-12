Auf dem Treppchen im MDAX stand am Donnerstag Metro mit einem Tagesgewinn von 3,87%, gefolgt von Brenntag mit 0,77% und Uniper mit 0,51%. In einer kurzfristigen Beurteilung hat der MDAX einen steilen Abstieg hinter sich, der jetzt in eine entscheidende Phase kommt. Nach einem Ausflug bis 21.783 Punkten am Montag konnte sich der Index am Dienstag und Mittwoch gerade so bis an die wichtige Marke bei 22.000 Punkten hangeln. Charttechnisch hätte es danach ...

