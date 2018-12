In Deutschland gibt es "Weiße Weihnachten" dieses Jahr frühestens ab 600 Metern Höhe, mit frischen Schneefällen an Heiligabend nur am Alpenrand. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit.

In Staulagen könne der Schneefall dafür sogar recht markant ausfallen. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind an der Ostsee Sturmböen nicht ausgeschlossen. Ansonsten gibt es über die Feiertage voraussichtlich keine markanten Wettergefahren. Am Wochenende vor Weihnachten gibt es zunächst stürmischen Wind, der aber zur neuen Woche nachlässt.

Am Sonntag wird vor allem in der Südhälfte markanter, teils unwetterartiger Dauerregen erwartet.