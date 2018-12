Der DAX hat sich am Freitagmittag im Minus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 10.580 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter Vortagesschluss.

Aktien der Deutschen Bank, die am Donnerstag kräftig abgestürzt waren und sich zu Handelsbeginn am Freitag zunächst erholt hatten, drehten erneut ins Minus und markierten bei 6,85 Euro pro Anteilsschein einen neuen Rekordtiefstand. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 20.166,19 Punkten geschlossen (-1,11 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1426 US-Dollar (-0,20 Prozent).