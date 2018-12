Nach tödlichen Schüssen in der Wiener Innenstadt am Freitagmittag geht die Polizei von einer "gezielte Straftat" aus und schließt einen Terroranschlag aus. "Es besteht derzeit keine Gefährdung für Unbeteiligte", hieß es in einer Mitteilung.

Gegen 13:30 Uhr hatte eine männliche Person in der Inneren Stadt mehrere Schüsse abgegeben. Ein Opfer ist noch am Tatort verstorben, eine zweite Person wurde schwer verletzt. Die weiteren Hintergründe waren unklar. Nach dem Täter wurde eine Großfahndung eingeleitet.