Facebook arbeitet einem Bericht zufolge an einer eigenen Kryptowährung. Dabei hat das soziale Netzwerk vor allem Indien im Blick.

Facebook arbeitet laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg an einer eigenen Kryptowährung für seine Tochter Whatsapp. Damit zielt das US-Unternehmen vor allem auf den indischen Markt und das Geld, das aus dem Ausland nach Indien kommt.

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Kryptowährungen massiv an Wert verloren haben. Allerdings soll die Facebook-Währung anders aufgebaut sein als zum Beispiel die bekannteste Kryptowährung Bitcoin. Laut Bloomberg würde es sich um einen sogenannten "Stablecoin" handeln - also eine digitale Währung, die an einen anderen Wert wie etwa den Dollar gebunden ist. ...

