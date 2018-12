Die Sicherheitsbehörden haben nach dem mutmaßlichen Ausspäh-Versuch am Flughafen Stuttgart jetzt eine Terror-Entwarnung gegeben. Das berichtet "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung aus hochrangigen Sicherheitskreise.

Die Durchsuchungen in mehreren Privatwohnungen verdächtiger Personen in Baden-Württemberg konnten laut "Bild" den Verdacht einer akuten Terrorgefahr nicht erhärten. Bei den Durchsuchungen der Sicherheitsbehörden wurde eine Person vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell noch in Gewahrsam. Zwei weitere Personen wurden nach der Befragung durch die Beamten wieder freigelassen. Verdachtsmomente gegen sie konnten nicht erhärtet werden.

Im Gegenteil: Sie konnten laut "Bild"-Bericht die gegen sie vorgebrachten Verdachtsmomente schlüssig widerlegen. Damit ist laut Ermittlerkreisen klar: "Es besteht keine konkrete Terrorgefahr." Nach "Bild"-Informationen hat sich die Sicherheitslage im Südwesten der Bundesrepublik damit deutlich entspannt, die Bundespolizei wird jetzt die seit Mittwochnachmittag hochgefahrenen Sicherheitsmaßnahmen wieder reduzieren. Auch die Landespolizei in Baden-Württemberg wird diesem Schritt wohl bald folgen.