Der Spitzenkandidat der Christdemokraten bei der Europawahl, Manfred Weber, will einen optimistischen Wahlkampf führen und den europamüden Bürgern ganz konkret die Vorteile der EU zeigen. "Wir müssen endlich Zukunftsentwürfe anbieten", sagte der CSU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Als Beispiel nannte er einen Krebs-Masterplan. Mehr als ein Drittel der Europäer werde im Leben familiär mit Krebs in Berührung kommen. Die Wissenschaft sage, dass man Krebs besiegen oder zumindest stoppen könne. "Als EU-Kommissionspräsident würde ich alles Wissen und alle Datenbanken bündeln und einen Masterplan gegen Krebs erstellen", kündigte Weber an und fügte hinzu: "Dann könnten wir in fünf bis zehn Jahren vielleicht der erste Kontinent sein, der eine Antwort auf Krebs hat. Das ist meine Europawahl-Botschaft: Wir als Europäer können gemeinsam viel mehr erreichen."