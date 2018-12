Der S&P 500 hat in der Vorwoche 1,3% abgegeben, vom Wochenhoch aus gerechnet betrug der Verlust zwei Prozent. Das Bild trübt sich mehr und mehr ein.So hat der Index nicht einmal mehr das 62er Retracement des Rückgangs seit Ende September, dem jüngsten Allzeithoch, erreichen können. Er scheiterte bereits an einer Abwärtslinie vom Hoch aus Ende Januar. Jetzt steht er an 2600, einem volumenseitig relevanten statischen Supports. Gleichzeitig sinkt die ...

