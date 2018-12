Paris - Der europäische Aktienmarkt hat am Montag im Vormittagshandel etwas schwächer tendiert. Händler sprachen von einem ruhigen Handel an Heiligabend. Wichtige Börsen wie die in Frankfurt oder Rom haben bereits geschlossen. In London (13.30 Uhr) und Paris (14.05 Uhr) wird der Handel vorzeitig beendet.

Der EuroStoxx-50-Index fiel um 0,48 Prozent auf 2986,16 Punkte. In London sank der FTSE-100-Index um 0,61 Prozent auf ...

