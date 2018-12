Die Apple Inc darf seine Smartphone Modelle 7, 8 und X in Deutschland bald nicht mehr selbst verkaufen. Das Unternehmen aus den USA hat einen Patentstreit gegen Qualcomm verloren und darf nun diese Modelle in seinen 15 eigenen Stores nicht mehr verkaufen. Die Experten von Independent Research vergeben aktuell eine Kaufempfehlung und senken das Kursziel um 55 Dollar auf 205 US-Dollar. Grund hierfür ist die sinkende Nachfrage nach Smartphones von Apple, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...