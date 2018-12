Keine zehn Meter zwischen mir und Mike in der Pit. "The Pit" nennen die Futures-Händler was wie ein übergroßer Boxring aussieht, hier in der weltweit einflussreichsten Terminbörse in Chicago. Der bereits geprügelte S&P-500 Future stürzt in diesen Minuten noch tiefer. Weitere minus 18 Punkte, das gibt es doch gar nicht! Meine Freund Rene, wie ich Österreicher, tradet hier sonst auch. Heute aber ist er mein Tour-Guide und führt mich durch die Hallen ...

