An Heiligabend sind 44 Menschen bei einem Anschlag auf das Bauministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul ums Leben gekommen. Das gaben örtliche Behörden am Mittwoch an.

Die meisten Toten seien Angestellte des Ministeriums. Außerdem wurden drei Angreifer getötet. Erst hatte sich ein Attentäter in einem Auto vor dem Bauministerium in Kabul in die Luft gesprengt. Anschließend stürmten Angreifer die Behörde, töteten zahlreiche Menschen und nahmen Geiseln.

Etwa 350 Menschen wurden nach stundenlangen Feuergefechten aus den Gebäuden gerettet. Laut der UN wurden in den ersten neun Monaten des Jahres in Afghanistan mehr als 2.790 Zivilisten getötet und über 5.250 bei konfliktbezogenen Vorfällen verletzt.