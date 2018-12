Bern - Seit dem «Black Friday» am 23. November liefen die Förderbänder der Paket- und Briefsortierzentren der Schweizerischen Post auf Hochtouren und alle verfügbaren Mitarbeitenden waren an Bord: 25 Millionen Pakete und mehr als 400 Millionen Briefsendungen zählten die Sortieranlagen in diesem Zeitraum - ein in bis anhin noch nie erreichtes Rekordvolumen bei den Paketen nach bereits purzelnden Rekordwerten in den vergangenen Jahren. Die Postmitarbeitenden leisteten Sondereinsätze, sortierten auch während den vergangenen fünf Samstage Pakete und trugen sie selbst am Samstag in die Haushalte.

Die Spitzentage mit jeweils über einer Million verarbeiteter Pakete wollten in diesem Jahr fast nicht abbrechen: Ab «Black Friday» am 23. November betrug das Paketvolumen beinahe stetig über eine Million sortierter Pakete pro Tag und gipfelte in der letzten Vorweihnachtswoche mit über 1,4 Millionen Paketen. Die Förderbänder der drei Paketzentren in Frauenfeld (TG), Härkingen (SO) und Daillens (VD) liefen bis auf wenige Stunden der Wartung fast rund um die Uhr. Damit es jedes Paket unter den Weihnachtsbaum schafft, leisteten die Mitarbeitenden der Post Sondereinsätze. So waren sämtliche verfügbaren Mitarbeidenden im Einsatz. In den drei grossen Paketzentren arbeiteten die Postmitarbeitenden ...

