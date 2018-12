Erst am 19.12. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Zeal Network hingewiesen. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "Zeal Network: Sehen wir die Vorbereitung auf den nächsten Kurssprung?" Dieser Trade ist angelaufen und man kann bereits einen Gewinn sehen. Der Kursgewinn am 21.12. brachte die Aktie bis nah an den Widerstand bei 21,00 Euro heran und jetzt wird sich entscheiden, ob Zeal Network weiter bei Anlegern und Tradern ...

