Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im frühen Handel zu einer moderaten Erholung angesetzt, nachdem der Leitindex SMI kurz vor Weihnachten im Handelsverlauf noch ein Jahrestief markiert hatte. Am Mittwoch hatte bereits die US-Börse nach heftigen Schwankungen stark zugelegt. Auch der japanische Aktienmarkt hat sich dem Aufwärtstrend in der Nacht auf Donnerstag angeschlossen.

Für die Erholung an den US-Börsen verantwortlich waren unter anderem positive Nachrichten über ein starkes US-Weihnachtsgeschäft wie auch eine deutliche Erholung des Ölpreises. US-Präsident Donald Trump hat zudem den Investoren empfohlen, die gefallenen Kurse zum Aktienkauf zu nutzen. Zwar setzt sich der "Shutdown" der US-Regierung aufgrund des Budgetstreits fort. Einen nachhaltigen Einfluss auf die Märkte oder die Konjunktur dürfte dies aber nicht haben, kommentiert ein Marktbeobachter.

