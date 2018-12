Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Indizes am Donnerstag nach einem positiven Start in den Handelstag ins Minus gerutscht. Zu Handelsbeginn hatte noch die fulminante Aufholjagd an der Wall Street vom Vorabend für Unterstützung gesorgt. Weil die europäischen Börsen die ganzen Feiertage über geschlossen waren, ...

