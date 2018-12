Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Indizes am Donnerstag nach einem positiven Start in den Handelstag ins Minus gerutscht. Zu Handelsbeginn hatte noch die fulminante Aufholjagd an der Wall Street vom Vorabend für Unterstützung gesorgt. Weil die europäischen Börsen die ganzen Feiertage über geschlossen waren, sei die starke Aufwärtsbewegung vom Mittwoch nach dem Einbruch von Heiligabend unter dem Strich hierzulande wohl eher ein "Non-event", meinte ein Händler in Zürich.

Für die Erholung an den US-Börsen verantwortlich waren unter anderem positive Nachrichten über ein starkes US-Weihnachtsgeschäft wie auch eine deutliche Erholung des Ölpreises. Zudem war die scharfe Kritik seitens der US-Regierung an Fed-Chef Jerome Powell wieder abgeschwächt worden. Von Unternehmensseite gibt es derweil kaum Nachrichten. Ein guter Teil der Bewegungen in den Einzeltiteln dürfte auf Portfolio-Anpassungen vor dem Jahresende - das sogenannte "Window-Dressing" - zurückgehen.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.10 Uhr ein Minus von 0,69 Prozent auf 8'359,59 Punkte auf, womit er wieder in der Nähe des vergangene Woche beobachteten Jahrestiefs von 8'336 Punkten gerückt ist. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,47 Prozent auf 1'283,38 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert ...

