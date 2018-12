Hongkong - Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei wird im laufenden Jahr trotz des weltweiten Gegenwinds einen Umsatzrekord aufstellen. Die Erlöse würden 2018 um 21 Prozent auf 109 Milliarden Dollar klettern, kündigte Chairman Guo Ping am Donnerstag in seiner Neujahrsansprache an. Damit wächst die weltweite Nummer eins stärker als in den vorangegangenen zwei Jahren.

Auch für das kommende Jahr sieht es gut aus: Laut Guo hat Huawei inzwischen ...

