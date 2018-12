Am 06. Dezember hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit HeidelbergCement offeriert und den Artikel dazu unter folgendem Titel veröffentlicht: "HeidelbergCement: Short-Möglichkeit mit viel Potenzial!" In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: "Bereits seit mehreren Monaten ist der Wert der HeidelbergCement AG Aktie nahezu konstant fallend. Notierte der Kurs zu Beginn dieses Jahres noch bei etwa 96 Euro, lag das Tief am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...