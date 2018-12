Basel - Die Bâloise investiert im Rahmen ihrer Immobilienanlagen 86,5 Millionen Franken in das auf Schweizer Immobilien im Gesundheitsmarkt spezialisierte Unternehmen Infracore. Dabei übernimmt der Versicherungskonzern einen Anteil von rund 20 Prozent an der Firma, die eine Tochtergesellschaft des Privatklinikenbetreibers Aevis Victoria ist, wie sowohl Aevis als auch die Bâloise am Freitag mitteilten.

Infracore werde im Rahmen der Transaktion ...

