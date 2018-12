Der DAX hat das Jahr 2018 am Freitag mit einem Zählerstand von 10.558,96 Punkten und einem Jahresminus von rund 18,3 Prozent beendet. Es ist das erste Jahresminus seit 2011.

Damals hatte der DAX um 14,7 Prozent nachgegeben. Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Leitindex um 12,5 Prozent zugelegt. Seinen Höchststand erreichte der DAX im Jahr 2018 am 23. Januar mit 13.596,89 Punkten im Handelsverlauf und einem Schlusskurs von 13.559,60 Punkten. Das war gleichzeitig ein Allzeithoch.

Im Anschluss ging es aber deutlich bergab, erst am Donnerstag rutschte der Index auf einen Zwei-Jahres-Tiefststand. Gegenüber dem Xetra-Handelsschluss am Vortrag verbuchte der DAX am verkürzten Handelstag ein deutliches Plus von 1,71 Prozent. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Aktien von Wirecard, Infineon und Linde. Die Papiere von Fresenius Medical Care, Continental und Vonovia rangierten am Ende der Liste.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1463 US-Dollar (+0,29 Prozent).