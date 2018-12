Der Rückversicherer Münchener Rück wird den Solarpark zu einem unbekannten Preis übernehmen. Das Kraftwerk wurde vom Agrarkonzern Baywa errichtet.

Die Münchener Rück übernimmt einen von Agrarhandels-Konzern Baywa errichteten Solarpark im Süden Spaniens. Das vor kurzem fertiggestellte Photovoltaik-Kraftwerk mit dem Namen "Don Rodrigo" in der Nähe von Sevilla sei das erste in Europa, in dem Strom aus erneuerbaren Energien ohne finanzielle Förderung erzeugt werde, erklärte die Baywa am Freitag ...

