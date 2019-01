Die RWE-Tochter will eine Photovoltaik-Anlage ohne staatliche Zuschüsse mit rund 50 Megawatt Leistung auf der iberischen Halbinsel realisieren. Für die Abnahme des Solarstroms sollen langfristige Stromabnahmeverträge geschlossen werden. Noch in diesem Jahr sollen Baustart und vollständige Inbetriebnahme erfolgen.Innogy SE hat ein erstes förderfreies Photovoltaik-Projekt für Spanien angekündigt. Nach dem Baustart einer großen Photovoltaik-Freiflächenanlage in Australien sei nun die finale Investitionsentscheidung für einen Solarpark in Spanien gefallen, teilte die RWE-Tochter am Dienstag mit. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...