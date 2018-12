In Bezug auf Uniper ist es derzeit spannend - wie wird es nach dem angestrebten Verkauf der Frankreich-Aktivitäten weitergehen? Das in Frankreich anvisierte Ende der Kohleverstromung hatte Uniper offenbar nicht besonders gefallen, und man steht in Verhandlungen über einen Verkauf der eigenen dortigen Aktivitäten. Ein konkretes "einseitiges und verbindliches Angebot" dafür gibt es schon, wie Uniper bereits an Heiligabend mitgeteilt hatte. Nun kann gewissermaßen täglich mit Neuigkeiten im Hinblick ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...