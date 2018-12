New York - An der Wall Street scheint eine Woche wilder Kursausschläge mit moderaten Gewinnen zu Ende zu gehen. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 23 175,75 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 2494,18 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,05 Prozent auf 6291,50 Zähler zu.

Am Donnerstag war der Dow wegen Befürchtungen über zunehmende ...

