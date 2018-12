Bern (awp/sda) - Der Ausgleichsfonds der AHV/IV/EO hat im laufenden Jahr eine negative Rendite erwirtschaftet. Dies sagte der Präsident des Fonds Compenswiss, Manuel Leuthold, am Samstag in einem Interview mit der "Schweiz am Wochenende". Derzeit sehe es danach aus, dass der AHV-Fonds auf sein Anlagevermögen eine klar negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...