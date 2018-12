Der Flugverkehr am Flughafen Hannover-Langenhagen ist am Samstag bis auf Weiteres eingestellt worden. "Aufgrund einer betrieblichen Störung ist derzeit kein Flugbetrieb möglich", teilte die Betreibergesellschaft Hannover Airport auf ihrer Webseite am Samstagnachmittag mit.

Der Flughafen Hannover wurde 1952 eröffnet und nahm im Jahr 2016 bei den Passagierzahlen Platz neun auf der Liste der Verkehrsflughäfen Deutschlands ein.