Drei Tage vor Jahresende meldet Baywa r.e. nicht nur die Fertigstellung des mit 175 Megawatt ersten förderfreien Solarkraftwerkes in dieser Größenordnung in Europa, sondern gleich auch noch dessen Verkauf. Für Benedikt Ortmann, Geschäftsführer des Projektgeschäfts von Baywa r.e., ist das bahnbrechend.Baywa r.e. hat das Solarkraftwerk Don Rodrigo in Südspanien mit 175 Megawatt fertiggestellt und an die Meag verkauft, eine zur Munich Re gehörende Vermögensmanagement-Gesellschaft. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Einen Anhaltspunkt dafür bietet die 100 Millionen Euro schwere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...