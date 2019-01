Der chinesische Handelsgigant Alibaba arbeitet in Zukunft eng mit der russischen Frachtgesellschaft Volga-Dnepr zusammen. Die Russen werden Vorzugstransporteur von Alibaba. Gemeinsam mit der chinesischen Logistikgruppe Cainiao Smart Logistics Network will die russische Frachtgruppe in Zukunft zusammenarbeiten um dem schnell anwachsenden E-Commerce aufkommen in China Stand zu halten. Volga-Dnepr stellt hierfür ab sofort ihre 41 Flugzeuge sowie ihr ...

