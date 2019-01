Nach der Meinung von Schauspielerin Barbara Wussow wird die Fernsehreihe "Das Traumschiff" nie einen Oscar gewinnen. Es sei eben keine preisträchtige Produktion, sagte Wussow den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

"Das sind schöne Menschen, schöne Bilder, harmlose Geschichten, keine Oscar-verdächtigen Drehbücher, aber das braucht es auch nicht", so Wussow weiter. Die Menschen wollten gerade in dieser Zeit kurz einmal in eine Traumwelt fliehen, "90 Minuten Ruhe für die Seele, mehr Anspruch hat das Ganze nicht". Kapitänin auf dem "Traumschiff" wolle Wussow auf keinen Fall sein. "Ich fühle mich in meiner Rolle wunderbar wohl", sagte die Schauspielerin, die in der ZDF-Reihe eine Hoteldirektorin auf dem Schiff spielt.

Außerdem müsse der Kapitän unbedingt ein Mann sein. "Frauen wollen ihn anhimmeln und sich in ihn verlieben", sagte Wussow.