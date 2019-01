Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat das Motiv für den Anschlag in der Silvesternacht in Bottrop als ausländerfeindlich bezeichnet. Der Autofahrer habe die "klare Absicht" gehabt, "Ausländer zu töten", sagte Reul am Dienstag in Bottrop.

Dieser Fall müsse "sehr ernst genommen werden" und die Ermittlungen liefen unter Hochdruck, so Reul weiter. Ein 50-jähriger Autofahrer hatte in der Nacht auf Dienstag in Bottrop mindestens vier Personen, darunter auch syrische und afghanische Staatsangehörige, zum Teil schwer verletzt, als er mit seinem Pkw in eine Menschengruppe gefahren war. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden hatte der Mann bereits kurz nach Mitternacht in einem anderen Teil von Bottrop versucht, eine Person mit dem Fahrzeug zu überfahren. Der Fußgänger konnte sich allerdings retten.

Zwischenzeitlich soll der Fahrer zudem auch in Essen versucht haben, mit seinem Pkw gezielt in eine Menschengruppe zu fahren, die an einer Bushaltestelle wartete. Nach der Tat in Bottrop flüchtete der Fahrer in Richtung Essen, wo das Fahrzeug von Polizisten angehalten werden konnte. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest. Bereits bei seiner Festnahme äußerte sich der Fahrer mit fremdenfeindlichen Bemerkungen.

Zudem liegen den Ermittlungsbehörden zufolge erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers vor.