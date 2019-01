Im nordrhein-westfälischen Herdecke bei Hagen ist am Dienstagnachmittag ein 70-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gegen 15:30 Uhr fuhr der 70-jährige Pkw-Fahrer die Ender Talstraße in Fahrtrichtung Herdecker Bach, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Kurz hinter einer Einmündung kam der 70-Jährige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte anschließend gegen einen dortigen Brückenpfeiler, so die Polizei weiter. Der 70-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an, so die Beamten.