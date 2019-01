Die Aixtron SE ist ein Elektrotechnikunternehmen aus Herzogenrath, das Anlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern und Nanomaterialien produziert. Das Unternehmen stellt hauptsächlich MOVPE-Anlagen für Verbindungshalbleiter her. Der größte Konkurrent in diesem Markt ist das US-Unternehmen Veeco. Die Aktie des Unternehmens wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, zu dem ist das Papier des Unternehmens im TecDax und im SDAX gelistet. ...

