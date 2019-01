Die Nachfrage nach der Gemeinschaftswährung bleibt zum Beginn des neuen Jahres erhalten, so dass der EUR/USD in den Bereich der kritischen Marke von 1,1500 steigen konnte. EUR/USD schaut auf Daten, Handel Das Paar musste etwas an Boden abgeben, nach dem am Dienstag das neue Hoch bei 1,1550 gebildet wurde, wo wir den Kurs seit Mitte Oktober nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...