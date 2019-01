Als Evotec vor einem Jahr bei 13,54 Euro ins Börsenjahr 2018 startete, standen die Chancen auf eine Wiederaufnahme des starken Aufwärtstrends, der die Kurse ab Mitte 2016 bis auf das 2017er-Top bei 22,50 Euro am 04. Oktober trug, in etwa 50:50. Und viele Anleger noch immer unter Schock, denn der anschließende Kursverlust in den Monaten November und Dezember fiel nicht nur zweistellig aus, sondern führte auch bis ans Korrekturtief bei 11,52 Euro. So gesehen kann 2018 rückblickend durchaus als Erfolg gewertet werden, denn mit einem Plus von 27,8% hat sich die bullishe Variante durchgesetzt. Allerdings gibt es Parallelen zum Jahreswechsel 2017/18, die stutzig machen: ...

