Der GBP/USD baut seine starke Abwärtskorrektur aus und so notiert er nun am unteren Ende seiner Tagesrange knapp über 1,2650. Nach der anfänglichen Aufwärtsbewegung zur 1,2775 erlebte das Paar eine Kursumkehr, und so fiel der Preis ausgehend vom Tageshoch um mehr als 110 Pips, während die Nachfrage nach dem US-Dollar zulegte. Trotz den Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...