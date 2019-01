EUR/USD 4-Stundenchart Der EUR/USD scheiterte in weniger als 24 h an der 1,1600 und 1,1500 Nun werden die 1,1400 und der 100-SMA herausgefordert EUR/USD 30-Minutenchart Der EUR/USD zog sich zurück, da er am 50-/100-/200-SMA scheiterte Der Weg des geringsten Widerstands lässt eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 1,1365 und 1,1340 vermuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...