Der USD legt auf breiter Front an Wert zu und so fällt der GBP/USD zum 2-Wochentief in den Bereich der 1,2600. Nach der anfänglichen Aufwärtsbewegung geriet das Paar unter zunehmenden Verkaufsdruck und so wurde die Abwärtskorrektur, vom Montag aus dem Bereich des 3,5-Wochenhoch über 1,2800, ausgebaut. Obwohl im Jahr 2019 mit einer dovish Fed zu rechnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...