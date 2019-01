In der baden-württembergischen Gemeinde Simmozheim nahe Leonberg ist am Mittwochnachmittag ein Mann bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 295 ums Leben gekommen. Gegen 15:55 Uhr war der Fahrer eines Kleintransporters auf der B 295 unterwegs, als ein aus Richtung Weil der Stadt fahrender Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem Kleintransporter zusammenstieß, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz den sofort durch Rettungsdienste und Notarzt eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb, so die Polizei weiter. Darüber hinaus waren noch zwei weitere Fahrzeuge am Unfall beteiligt, wobei einer der Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Die Bundesstraße 295 musste bis in die Abendstunden hinein bei weiträumigen Umleitungsmaßnahmen voll gesperrt werden, so die Beamten. Erst nachdem ein Sachverständiger tätig werden konnte, sämtliche Unfallfahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt war, konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der insgesamt entstandene Sachschaden liegt bei geschätzten 65.000 Euro, so die Polizei.